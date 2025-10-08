Tasca e Lucchese trionfano al al torneo regionale di 3^ categoria all'Eni Group

Nel doppio successo per Alberto Mungiovì e Cristian Potenza Cristian sulla coppia Giuseppe Battiato-Paolo Burgio per 6/3 2/6 10/4.

Gela. Edoardo Tasca del Tennis Club di Scicli e Francesca Lucchese del Circolo Tennis di Calascibetta hanno vinto il torneo Regionale di 3° categoria organizzato dal 21 settembre al 5 ottobre nei campi dell’Eni Group Club. Il primo ha battuto Angelo Minardi del Tennis Club Sant’Angelo di Licata per 6/2 7/5 nel singolare maschile, mentre la Lucchese ha superato in finale Giulia Barba del Tennis Club Favara per 6/2 6/1 nel femminile. Nel doppio successo per Alberto Mungiovì e Cristian Potenza Cristian del Tennis Club Sant’Angelo di Licata sulla coppia Giuseppe Battiato-Paolo Burgio dell’Eschilo Tennis Club per 6/3 2/6 10/4. Da registrare il successo di Giovanni Di Dio dell’Eni Group Club nel tabellone intermedio.

Le numerose partite ad eliminazione diretta, disputate nei 15 giorni del torneo, sono state seguite da un numeroso pubblico di appassionati tennisti che si è entusiasmato per le capacità tennistiche, l’impegno agonistico e la correttezza sportiva dimostrata dai giocatori e dalle giocatrici.

Alessandro Piva, coordinatore per le attività del circolo Tennis, nel ringraziare i giocatori e le giocatrici, i loro familiari e i maestri che con impegno, sacrificio e passione assistono e seguono questi atleti tennisti, ha espresso enorme soddisfazione per il successo della competizione sportiva che ha visto partecipare complessivamente 69 giocatori e giocatrici provenienti da diversi territori e province siciliane.

Particolare ringraziamento va al Giudice Arbitro Paola Melfa, che ha organizzato e gestito questa importante competizione sportiva regionale.

Prossimo appuntamento sabato 18 ottobre per l’annuale appuntamento del Master Regionale Under 10, dedicato al compianto Roberto Romagnoli che, come da tradizione, si disputerà nei campi del nostro circolo Tennis a Gela.