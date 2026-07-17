Tartarughe marine, oltre 80 le nidificazioni in Sicilia
Proseguono le nidificazioni delle tartarughe marine sulle coste italiane, con le spiagge siciliane ancora una volta in cima alle preferenze
ROMA (ITALPRESS) – Proseguono le nidificazioni delle tartarughe marine sulle coste italiane, con le spiagge siciliane ancora una volta in cima alle preferenze di questi incredibili rettili marini: ad oggi sono 80 i nidi di tartaruga marina messi in sicurezza e seguiti dal network dei volontari WWF in Sicilia.
Continua senza sosta anche il monitoraggio delle spiagge alla ricerca delle inconfondibili tracce di nuove nidificazioni. LIFE Adapt è un progetto quinquennale coordinato dal Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa e realizzato in Italia, Grecia e Cipro con la partecipazione di 8 partner, tra cui WWF Italia, volto a valutare la resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici di tre specie simbolo del Mediterraneo: la tartaruga marina comune, la tartaruga verde e la foca monaca. L’obiettivo principale è sviluppare strategie di protezione degli habitat critici, sia in mare che lungo le coste.
– foto ufficio stampa WWF –
(ITALPRESS).
Fact Check
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Verificato il: 17 luglio 2026