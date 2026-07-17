Quotidiano di Gela

Tartarughe marine, oltre 80 le nidificazioni in Sicilia

Proseguono le nidificazioni delle tartarughe marine sulle coste italiane, con le spiagge siciliane ancora una volta in cima alle preferenze

A cura di Redazione Redazione
17 luglio 2026 16:53
Tartarughe marine, oltre 80 le nidificazioni in Sicilia -
Sicilia
Italpress
Regione
Condividi

ROMA (ITALPRESS) – Proseguono le nidificazioni delle tartarughe marine sulle coste italiane, con le spiagge siciliane ancora una volta in cima alle preferenze di questi incredibili rettili marini: ad oggi sono 80 i nidi di tartaruga marina messi in sicurezza e seguiti dal network dei volontari WWF in Sicilia.

Continua senza sosta anche il monitoraggio delle spiagge alla ricerca delle inconfondibili tracce di nuove nidificazioni. LIFE Adapt è un progetto quinquennale coordinato dal Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa e realizzato in Italia, Grecia e Cipro con la partecipazione di 8 partner, tra cui WWF Italia, volto a valutare la resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici di tre specie simbolo del Mediterraneo: la tartaruga marina comune, la tartaruga verde e la foca monaca. L’obiettivo principale è sviluppare strategie di protezione degli habitat critici, sia in mare che lungo le coste.

– foto ufficio stampa WWF –

(ITALPRESS).

Fact Check

Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 17 luglio 2026

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela