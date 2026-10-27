L'iniziativa Tari, emendamento commissione ambiente per esentare associazioni

In una condizione di dissesto a Palazzo di Città, l'emendamento dovrà essere vagliato con molta attenzione

Gela. Un emendamento al regolamento comunale Tari per esentare le associazioni, con i requisiti necessari, che hanno in affidamento immobili comunali. Lo porterà in aula consiliare la commissione ambiente e sanità. "È un atto che abbiamo definito dopo diversi approfondimenti - dice il presidente della commissione Floriana Cascio - verrà sottoposto al parere tecnico del dirigente finanziario e degli organi di controllo, dato che ha refluenze sul bilancio comunale". Qualora l'emendamento dovesse ottenere il via libera, si andrebbe in direzione delle richieste di diverse associazioni che operano sul territorio, anche per conto dell'ente comunale, e che nel tempo hanno ottenuto immobili di proprietà municipale. In una condizione di dissesto a Palazzo di Città, l'emendamento dovrà essere vagliato con molta attenzione. Il lavoro condotto in commissione è stato condiviso dai consiglieri Armando Irti, Maria Grazia Fasciana, Francesco Castellana e Sara Cavallo.