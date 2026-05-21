Tappeto di luci in via Rossini e via XXIV Maggio

L'iniziativa per abbellire una zona storica

Gela. L’amministrazione comunale, con il sindaco Terenziano Di Stefano, l’assessore al turismo Romina Morselli e l’assessore al decoro urbano Giuseppe Fava, invitano la cittadinanza a partecipare ad un nuovo momento di valorizzazione urbana, decoro e rigenerazione del centro storico. Venerdì 22 maggio, alle ore 21:30, a conclusione dei riti religiosi dedicati a Santa Rita, sarà inaugurato il nuovo tappeto di luci lungo via Gioacchino Rossini, nel cuore dello storico quartiere Sant’Agostino, all’incrocio con Piazza Sant’Agostino. Un piccolo ma significativo intervento che vuole restituire luce, identità e bellezza ad uno degli angoli più suggestivi della città. C’è infatti un luogo nel cuore antico di Gela che custodisce una storia straordinaria, fatta di nobiltà, passi leggeri ed eleganza d’altri tempi. Parliamo proprio di Via Rossini, anticamente conosciuta come “A Strata o Signuri”, la storica Via delle Signore. Nelle antiche mappe borboniche era registrata ufficialmente con questo nome: il salotto aristocratico della città, la strada dove passeggiavano le nobildonne e dove i galantuomini e le più importanti famiglie gelesi scelsero di edificare i propri palazzi signorili. Via Rossini custodisce inoltre un primato unico: è l’unica strada di Gela a conservare ancora integralmente l’antico basolato lavico originario, composto dalle storiche basole scure provenienti dall’Etna, autentico simbolo di prestigio dell’epoca.

Un’occasione per riscoprire la storia della città, passeggiare nel centro storico e lasciarsi sorprendere dalla bellezza della “Gela che non ti aspetti”.

L’iniziativa rappresenta anche un segnale concreto in vista della stagione estiva e dei prossimi eventi cittadini, a partire dalla Notte Bianca del 23 maggio, nella convinzione che organizzare eventi significhi anche creare decoro, valorizzare gli spazi pubblici e restituire centralità ai luoghi della memoria e dell’identità collettiva.

Nei prossimi giorni, inoltre, un ulteriore piccolo tappeto luminoso verrà installato anche lungo Via XXIV Maggio, proseguendo il percorso di impreziosimento del centro storico già avviato negli ultimi anni.

“La luce rappresenta vita, gioia, incontro e comunità – dichiarano gli amministratori – e attraverso questi interventi vogliamo raccontare una Gela diversa, accogliente, elegante e capace di sorprendere. Vogliamo illuminare non solo una strada, ma il senso di appartenenza, la bellezza della nostra storia e il piacere di vivere gli spazi urbani”. L’amministrazione comunale invita cittadini, famiglie, associazioni e visitatori a partecipare all’inaugurazione e a condividere insieme questa serata speciale.