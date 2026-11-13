Taormina Food Expo 2026, CNA Sicilia sigla due protocolli internazionali per l’agroalimentare e il vitivinicolo

Nell'ambito del Taormina Food Expo, CNA Sicilia ha sottoscritto due importanti protocolli di intesa destinati a rafforzare la proiezione internazionale delle imprese agroalimentari e vitivinicole siciliane

TAORMINA (MESSINA) (ITALPRESS) – Nell’ambito del Taormina Food Expo, CNA Sicilia ha sottoscritto due importanti protocolli di intesa destinati a rafforzare la proiezione internazionale delle imprese agroalimentari e vitivinicole siciliane, gettando ponti concreti verso i mercati di Malta, Romania e Repubblica di Moldavia.

Il primo accordo è stato siglato tra CNA Sicilia e la Gozo Confederation for Agriculture and Fisheries, alla presenza di Filippo Scivoli, Presidente CNA Sicilia, Piero Giglione, Segretario CNA Sicilia, Tindaro Germanelli, Segretario CNA Agroalimentare Sicilia, Clint Camilleri, Ministro di Gozo (Malta), Joe Grech e Joe Debrincat, rispettivamente presidente e segretario della Confederation, Anglu Farrugia, Console di Malta in Sicilia, Max Ellul, Consulente. L’intesa punta a favorire la cooperazione tra le imprese agricole e ittiche siciliane e quelle dell’isola di Gozo, promuovendo scambi di know-how, buone pratiche e opportunità commerciali in un’area mediterranea sempre più strategica.

Il secondo protocollo vede protagonisti CNA Sicilia e l’Istituto Consolare Internazionale (ICI) con l’obiettivo di favorire l’interscambio commerciale nel settore vitivinicolo e agroalimentare tra la Sicilia, la Romania e la Repubblica di Moldavia. L’accordo – siglato alla presenza di Mauro Broda, Presidente ICI; Carmelo Ferrara, Segretario Generale ICI; Filippo Scivoli, Presidente CNA Sicilia; Piero Giglione, Segretario CNA Sicilia; Tindaro Germanelli, Segretario CNA Agroalimentare Sicilia, e Stefano Rizzo, Segretario CNA Turismo e Commercio Sicilia – prevede la creazione di ponti concreti tra i territori attraverso eventi, workshop, incoming di operatori esteri e nuove sinergie dedicate alle imprese locali.

– Foto ufficio stampa CNA Sicilia –

(ITALPRESS).