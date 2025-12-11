Tanti giovani in campo per la solidarietà, conclusa la "Christmas League": "Una risposta straordinaria"

Due giornate intense che hanno visto scendere in campo oltre 80 giovani, trasformando un evento sportivo in un momento di condivisione, impegno civico e solidarietà

Gela. Si è conclusa con un’ampia partecipazione la Christmas League 2025, torneo di calcio a 7 ospitato dal centro sportivo Amo Gela e patrocinato dal Comune. Due giornate intense che hanno visto scendere in campo oltre 80 giovani, trasformando un evento sportivo in un momento di condivisione, impegno civico e solidarietà. L’iniziativa nasce dalla spinta dei ragazzi dell’associazione Evos, grazie a un progetto avviato con Scholas, e si è realizzata attraverso la collaborazione attiva di numerose realtà: Lions Club, Leo Club, Orizzonte Europa, Visit Gela, Villa Bosco, ProCivis e molti giovani volontari. Tra i momenti più significativi, la “finalina speciale” che ha visto sfidarsi i Lions Champions e le ragazze dell’Amo Gela Women. Durante la cerimonia conclusiva sono stati consegnati i premi, realizzati artigianalmente da Terra Russa, un contributo che ha aggiunto valore identitario all’iniziativa grazie al lavoro di Gaetano Arizzi. I giovani promotori hanno inoltre voluto ringraziare pubblicamente Giuseppe Gallo, attuale esperto in politiche giovanili nominato dal sindaco, e il consigliere comunale Lucia Lupo, che hanno sostenuto il progetto lungo tutto il percorso organizzativo, contribuendo alla sua realizzazione. Un supporto che ha permesso alla Christmas League di trasformarsi da idea dei ragazzi in un evento strutturato e condiviso da tutta la comunità. “Volevamo creare un evento capace di unire sport e solidarietà, mettendo i giovani al centro – spiegano gli organizzatori - la risposta della città è stata straordinaria: associazioni, volontari, club service e tanti giovani hanno partecipato con entusiasmo”. Il torneo, ospitato dal centro sportivo Amo Gela, si è concluso con la premiazione delle squadre e con l’annuncio che nei prossimi giorni verrà completata la donazione dei giocattoli educativi destinati ai bambini più fragili. Alla luce del forte coinvolgimento registrato, la Christmas League è già candidata a diventare un appuntamento stabile nella vita sportiva e sociale della città.