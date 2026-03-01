Tante visite al museo dei relitti greci, Scuvera: "Può diventare centro di attrazione ancora maggiore"

Le riflessioni del parlamentare Ars

Gela. I numeri registrati dal museo dei relitti greci, in questi primi giorni di apertura, soddisfano non solo l'amministrazione comunale ma anche il parlamentare Ars Salvatore Scuvera. "Sono particolarmente soddisfatto per il risultato raggiunto oggi al museo dei relitti greci, con oltre 5.000 ingressi registrati in una sola giornata. Questo dato testimonia l’entusiasmo della comunità e dei visitatori per un luogo che rappresenta un prezioso custode della nostra storia antica e un’opportunità concreta di crescita culturale e turistica per l’intero territorio, non solo per Gela. Il museo dei relitti greci, inaugurato di recente per custodire e valorizzare i relitti navali ritrovati nei fondali gelesi e il loro eccezionale carico risalente al mondo greco arcaico, sono certo diventerà un centro di attrazione e di interesse sempre più ampio, anche a livello internazionale. Ringrazio quanti oggi hanno scelto di scoprirne i contenuti, confermando con la loro presenza quanto la cultura possa essere un motore reale di sviluppo per la nostra comunità", dice Scuvera.