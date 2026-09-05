Tamponamento a catena sulla Palermo-Agrigento: quattro feriti, un bambino è in prognosi riservata

Ancora un incidente sulla strada statale che collega Palermo e Agrigento: un tamponamento a catena ha coinvolto quattro veicoli all'altezza di Misilmeri

PALERMO (ITALPRESS) – Ancora un incidente sulla strada statale che collega Palermo e Agrigento: un tamponamento a catena ha coinvolto quattro veicoli all’altezza di Misilmeri. L’episodio è avvenuto intorno alla mezzanotte nei pressi di un distributore di benzina: quattro persone, due adulti e due bambini, sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale nel capoluogo.

Uno dei due bimbi coinvolti è ricoverato all’Ospedale dei Bambini di Palermo in prognosi riservata. Secondo una prima ricostruzione a causa di un impatto frontale tra due auto, una Fiat 600 e una Fiat Sedici, le lamiere volate via dai veicoli avrebbero colpito altre due auto che sopraggiungevano.

. In seguito all’impatto sono arrivati sul posto carabinieri, sanitari e vigili del fuoco: il recupero dei feriti si è rivelato più complesso del previsto, poiché intrappolati tra le lamiere delle auto. In corso le indagini per chiarire la dinamica dell’impatto: il tratto di strada coinvolto è stato chiuso al traffico per diverse ore.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).