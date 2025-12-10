Talento & Solidarietà – Premio Rocco Federico 2025

La Gymnastics Club celebrata per l’eccellenza nel Trampolino Elastico

Gela. Si è svolta al Teatro Eschilo di Gela, la cerimonia della XII edizione del Premio Rocco Federico – Talento & Solidarietà 2025, un appuntamento ormai consolidato che ogni anno valorizza giovani promesse e figure di spicco dello sport siciliano.

Tra i protagonisti della serata ha brillato la Gymnastics Club, diretta dal prof. Valter Miccichè, che ha ricevuto un prestigioso riconoscimento nella Categoria Ginnastica – Sezione Trampolino Elastico, confermando ancora una volta l’eccellente lavoro svolto dalla società gelese.

A salire sul palco per essere premiati sono stati tre giovani atleti: Salvatore Parisi,Sofia Scaduto,Claudia Nardo

I tre ginnasti si sono distinti per impegno, crescita tecnica e risultati ottenuti nel corso della stagione, meritando di essere inseriti tra le realtà più promettenti del trampolino elastico a livello regionale.

La consegna del premio è stata effettuata da Patrizia Lorefice, Consigliere Regionale della Federazione Ginnastica d’Italia, docente e dirigente sportiva. Nel suo intervento ha sottolineato il valore educativo dello sport e l’importanza di percorsi che sostengano i giovani nel loro sviluppo umano e atletico. Le sue parole hanno conferito ulteriore prestigio alla cerimonia, testimoniando la vicinanza degli organi federali.

Determinante il ruolo dello staff tecnico della Gymnastics Club, composto da Ester Greco e Giuseppe Infurna, quest’ultimo anche referente regionale di giuria per il trampolino elastico. La loro professionalità, unita al lavoro quotidiano in palestra, ha contribuito in modo decisivo alla formazione degli atleti premiati.

Per la società del prof. Miccichè, il riconoscimento rappresenta una conferma della strada intrapresa: promuovere una ginnastica di qualità, accompagnare i giovani in un percorso sano e formativo e diffondere i valori educativi che lo sport porta con sé.

La giornata si è conclusa con grande soddisfazione e orgoglio per la Gymnastics Club, protagonista di una stagione 2025 ricca di successi e di significative affermazioni.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche al prof. Rocco Federico, instancabile organizzatore, per il suo impegno costante e per l’opportunità offerta agli atleti di ricevere un riconoscimento sociale tanto importante.