Tajani su riforma giustizia “Giornata storica”

NIAMEY (NIGER) (ITALPRESS) - "E' una giornata storica", quella della giustizia è una riforma al servizio del cittadino. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti nel corso della sua visita presso la base militare italiana in Niger. Tajani ha così commentato il via libera del Senato alla riforma sulla separazione delle carriere dei magistrati. "E' una riforma al servizio del cittadino, non contro i magistrati", ha detto Tajani, aggiungendo che saranno comunque i cittadini ad avere l'ultima parola attraverso un referendum. "Saranno i cittadini a decidere se vogliono il cambiamento o se preferiscono restare con la giustizia com'è oggi", ha concluso.

(ITALPRESS).

-Foto fonte Farnesina-