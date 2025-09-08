Tajani “Si può pensare a detassazione della tredicesima”

Quotidiano di Gela

08 settembre 2025 15:35
Italpress
MILANO (ITALPRESS) - "La manovra non sarà una manovra correttiva come ha detto il ministro Giorgetti, ma dovrà essere una manovra che punti sulla crescita. La soluzione non si chiama reddito di cittadinanza o salario minimo. Ma si chiama detassazione degli straordinari, dei festivi, dei premi di produzione e in prospettiva si può pensare una proposta un po' azzardata: detassazione della tredicesima, perchè no?". Così il ministro degli esteri Antonio Tajani a margine dell'evento "Competitività e nuove sfide globali" a Milano.

