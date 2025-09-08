Tajani “Si può pensare a detassazione della tredicesima”

MILANO (ITALPRESS) - "La manovra non sarà una manovra correttiva come ha detto il ministro Giorgetti, ma dovrà essere una manovra che punti sulla crescita. La soluzione non si chiama reddito di cittad...

MILANO (ITALPRESS) - "La manovra non sarà una manovra correttiva come ha detto il ministro Giorgetti, ma dovrà essere una manovra che punti sulla crescita. La soluzione non si chiama reddito di cittadinanza o salario minimo. Ma si chiama detassazione degli straordinari, dei festivi, dei premi di produzione e in prospettiva si può pensare una proposta un po' azzardata: detassazione della tredicesima, perchè no?". Così il ministro degli esteri Antonio Tajani a margine dell'evento "Competitività e nuove sfide globali" a Milano.

