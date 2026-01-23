Tajani “Serve sistema di difesa Ue più efficace come strategia per la pace”

ROMA (ITALPRESS) - "In un mondo che cambia non possiamo non pensare a un sistema di difesa più efficace. Abbiamo deciso di spendere di più, il che non significa essere guerrafondai ma l'esatto contrar...

ROMA (ITALPRESS) - "In un mondo che cambia non possiamo non pensare a un sistema di difesa più efficace. Abbiamo deciso di spendere di più, il che non significa essere guerrafondai ma l'esatto contrario. Con più equilibrio tra le forze in campo c'è meno possibilità che qualcuno voglia usare la forza per risolvere le controversie. Il tema della difesa va affrontato con serietà, una strategia di sicurezza è una strategia per la pace". Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al Business Forum Italia-Germania. "Questo significa anche a rafforzare il pilastro Ue nella Nato. Se vuoi essere interlocutore allo stesso livello devi saper rafforzare il pilastro europeo", ha aggiunto. Per Tajani "quando sento parlare alcuni politici che avversano l'Ue dobbiamo ricordare quanto lavoro da il mercato interno e quanta crescita. L'Ue si può migliorare ma dobbiamo sempre tenere conto della crescita economica e dell'importanza del mercato interno", ha concluso.

