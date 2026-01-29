Quotidiano di Gela

Tajani “Nessun incidente diplomatico con la Svizzera, pretendiamo giustizia”

A cura di Redazione Redazione
29 gennaio 2026 11:15
Italia
Italpress
BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - Tra Italia e Svizzera non è avvenuto nessun incidente diplomatico, "soltanto pretendiamo che si faccia giustizia". Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, prima di entrare al Consiglio affari esteri a Bruxelles. "Rispettiamo tutte le decisioni, ma possiamo criticarne alcune che non riguardano la Svizzera e il governo svizzero ma un cantone, che di fronte a una tragedia come quella della notte di Capodanno ha tardato nelle indagini e ha rimesso in libertà su cauzione irrisoria, 200 mila franchi, due persone che sono oggettivamente responsabili", ha detto Tajani.

(ITALPRESS).

-Foto Ipa Agency-

