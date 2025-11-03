Quotidiano di Gela

Tajani “In Europa serve usare di più il voto a maggioranza”

ROMA (ITALPRESS) - "Ne parleremo, non è un dogma di fede, io credo che sia giusto, per avere un'Europa politicamente più forte, utilizzare più il voto a maggioranza e incrementare i settori in cui si...

A cura di Redazione Redazione
03 novembre 2025 13:15
Tajani “In Europa serve usare di più il voto a maggioranza” -
Italia
Italpress
Condividi

ROMA (ITALPRESS) - "Ne parleremo, non è un dogma di fede, io credo che sia giusto, per avere un'Europa politicamente più forte, utilizzare più il voto a maggioranza e incrementare i settori in cui si può decidere a maggioranza". Così il vicepremier e ministro Antonio Tajani, ospite a Ping Pong su Rai Radio1, sul superamento del diritto di veto in UE e sulle differenze con la linea di Giorgia Meloni.

"Non siamo un partito unico - ha spiegato - oltretutto, a livello europeo, noi siamo parte della famiglia del Partito Popolare Europeo, io sono vicepresidente del Partito Popolare Europeo e difendo le posizioni europeiste. Se vogliamo un'Europa equidistante bisogna seguire questo percorso. Ne parleremo nell'ambito della maggioranza, è giusto che ci siano anche opinioni diverse", ha aggiunto.

-Foto: Ipa Agency-

(ITALPRESS).

✅ Fact Check FONTE VERIFICATA
Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela