Tajani a Palermo “Ottimi risultati del governo Schifani, Forza Italia vuole la presidenza della Regione anche nella prossima legislatura”
Le sue parole durante il convegno 'Da 30 anni protagonisti al servizio del paese', organizzato da Forza Italia al teatro Politeama a Palermo.
PALERMO (ITALPRESS) – “Ho visto i risultati del buon governo in Sicilia, anche accogliendo le forze civiche: quando il Pil cresce così tanto significa che il governo è positivo e dobbiamo dire grazie al presidente Schifani, alla sua squadra e a tutti i deputati regionali”. Lo afferma il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani durante il convegno ‘Da 30 anni protagonisti al servizio del paese’, organizzato da Forza Italia al teatro Politeama a Palermo. “Vogliamo rimanere il primo partito della Sicilia e continuare ad avere, anche alle prossime elezioni, la presidenza della Regione: ce lo siamo conquistati con i voti e il buon governo, ognuno ha il dovere di contribuire al miglioramento con proposte e suggerimenti”.
“Qui mi sento a casa, non tanto perché sono il segretario di Forza Italia ma perché credo in tutto ciò in cui credete voi – aggiunge Tajani – Non esistono buoni generali senza buoni soldati. Bisogna correre insieme per raggiungere lo stesso obiettivo, anche quando discutiamo: guai a perdere di vista l’obiettivo finale per una sciocchezza del momento, dobbiamo sempre puntare al successo”.
“Per crescere serve un dibattito: chi ha a cuore il partito lo vuole vedere migliorato – ha sottolineato ancora Tajani -. Se diciamo pubblicamente che vogliamo crescere elettoralmente e raggiungere nuovi obiettivi, non dimenticando che siamo diventati il terzo partito per numero di voti grazie anche al lavoro della Sicilia, dobbiamo essere coerenti, occupare un grande spazio e allargare i nostri confini, coinvolgendo il maggior numero possibile di persone e presentandogli il nostro progetto per l’Italia e per le singole regioni: per costruire questa grande casa di moderati dobbiamo porci al centro della politica italiana”
– Foto screenshot video xd8/Italpress –
(ITALPRESS).