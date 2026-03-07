Morto Gaetano Mezzasalma, avviò una storica attività da gommista in città

I funerali si terranno domani, 8 marzo, alle ore 12, in chiesa Madre

Gela. È deceduto all'età di settantasette anni. Gaetano Mezzasalma, in città, fu tra i primi a occuparsi di pneumatici per le auto, avviando un'attività, ancora oggi portata avanti dal figlio, Marco Mezzasalma. I funerali si terranno domani, 8 marzo, alle ore 12, in chiesa Madre. Gaetano Mezzasalma lascia la moglie, i tre figli, le tre nuore e otto nipoti.