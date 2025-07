Taglio posti letto, domani consiglio all'Ars: ci saranno anche i Comuni limitrofi

La riunione straordinaria, in trasferta, è stata decisa in contemporanea all'audizione, in commissione sanità Ars, dell'assessore regionale alla sanità Daniela Faraoni, che illustrerà i contenuti della rete ospedaliera che tante polemiche sta suscitando

Gela. Per contestare i tagli predisposti nella rete ospedaliera del governo regionale e richiedere un rafforzamento netto di servizi e reparti del "Vittorio Emanuele", domani mattina, come abbiamo già riferito, il consiglio comunale si riunirà davanti all'Assemblea regionale siciliana. Il presidente Paola Giudice, questa mattina, ha diramato la convocazione ufficiale, estesa alle assisi civiche di Mazzarino, Niscemi e Butera e ai rispettivi primi cittadini. La convocazione è rivolta inoltre all'amministrazione comunale locale e al sindaco Di Stefano, in prima linea nella mobilitazione per impedire la riduzione di posti letto nel nosocomio di Caposoprano, e ai parlamentari del territorio. La riunione straordinaria, in trasferta, è stata decisa proprio in contemporanea all'audizione, in commissione sanità Ars, dell'assessore regionale alla sanità Daniela Faraoni, che illustrerà i contenuti della rete ospedaliera che tante polemiche sta suscitando, a seguito della decurtazione di posti letto per il "Vittorio Emanuele" e per gli altri nosocomi dell'area sud della provincia di Caltanissetta.