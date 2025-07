Tagli ospedale, consiglio al via davanti all'Ars: "Piano danneggia la città e tutto il territorio"

Consiglio comunale riunito a Palermo

Gela. Il consiglio comunale, in trasferta a Palermo, ha preso il via. Il sindaco Terenziano Di Stefano, la giunta, i consiglieri comunali (con qualche assenza soprattutto nel centrodestra), ma anche i sindaci degli altri Comuni dell'area sud ed esponenti delle rispettive assisi civiche, si sono radunati davanti la sede Ars. Ancora una volta, viene respinta la rete ospedaliera che questa mattina l'assessore regionale Faraoni presenta in commissione sanità, proprio all'Ars. Una seduta del civico consesso a pieno regime. Il sindaco Di Stefano ha nuovamente chiesto che il piano ospedaliero venga rivisto per una città che è ad alto rischio ambientale e classificata Sin. Il sindaco di Mazzarino Faraci è intervenuto rivendicando che la mobilitazione deve essere unitaria. 'Mazzarino e il suo ospedale vengono pesantemente danneggiati con quattro posti di chirurgia chiusi, equivale a chiudere il nostro nosocomio", ha detto il primo cittadino mazzarinese.