"Tagli ai posti letto riducono ancora di più il personale medico", Arancio: "C'è chi usa la politica"

Gela. Una mappa della sanità cittadina preoccupante, a maggior ragione all'ombra dei tagli previsti nella rete ospedaliera del governo regionale. I dem rilanciano la questione, dopo il dibattito pubblico di ieri in consiglio comunale e in attesa dell'incontro in commissione Ars, del quale abbiamo già riferito. "Se parliamo di numeri e la sanità non dovrebbe mai essere limitata a questo, visto che tocca le vite di ognuno di noi - dice il segretario dem Giuseppe Arancio - i posti letto vengono ridotti per il numero di prestazioni che cala. Questo avviene perché gradualmente è stata depotenziata la dotazione di medici. Se si tagliano ancora di più i posti letto, di conseguenza ci sarà una riduzione ulteriore di medici e operatori. Succede già da tempo non solo in ospedale ma anche nei servizi territoriali". Arancio, che professionalmente porta avanti il Centro di salute mentale di via Madonna del Rosario, sa bene quale sia il difficile resoconto del sistema sanitario cittadino. "Abbiamo inoltre il gravissimo problema delle liste di attesa - aggiunge - ci possono volere anni per visite specifiche. Chi può permetterselo si rivolge alla sanità privata ma chi non ha la disponibilità economica è costretto ad attese indicibili". Uno spaccato difficile che i tagli non favoriscono. Arancio non trascura l'aspetto puramente politico. "Sento parlare l'opposizione consiliare che denuncia il populismo in alcuni interventi in tema di sanità - conclude - ma a cosa si riferiscono? Il caso di Paternò è eclatante. Un aumento enorme di posti letto in un Comune amministrato da FdI, a discapito di quelli vicini. Bisogna sempre distinguere tra chi è a servizio della politica e degli interessi della collettività e chi invece usa la politica per un ritorno elettorale".