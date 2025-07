"Tagli ai posti letto inammissibili", Alario: "Si mette a repentaglio il diritto alla salute"

"La priorità assoluta spetta al diritto alla salute dei cittadini", dice il segretario Ugl

Gela. "Inammissibili". Li definisce così il segretario confederale Ugl Andrea Alario i tagli contenuti nella rete ospedaliera presentata dal governo regionale. La riduzione dei posti letto, sul territorio, si abbatte principalmente sull'ospedale "Vittorio Emanuele" di Gela ma anche su altri nosocomi dell'area sud della provincia. "Parliamo di zone già in difficoltà, sociale, economica e per ciò che concerne la salute collettiva - spiega il sindacalista - quei tagli vanno depennati e sostituiti da più risorse. Ritengo che la politica si debba attivare da subito. Noi siamo pronti a dare il contributo che ci verrà richiesto. La priorità assoluta spetta al diritto alla salute dei cittadini. Non può essere un mero numero da cancellare. Parliamo della vita di tante comunità". L'Ugl cercherà in tutte le sedi opportune di rivendicare i diritti basilari dei pazienti. Alario dice chiaramente no a qualsiasi ipotesi di ulteriore depotenziamento dell'ospedale "Vittorio Emanuele" e ai tagli per le altre strutture del territorio.