Autorizzazione Sversamenti da una condotta Enimed, Regione autorizza progetto bonifica area

L'intervento di bonifica riguarda la linea greggio adiacente il pozzo ribattezzato “Gela 37”

Gela. Tre anni fa, lungo una delle condotte interrate di Enimed, si verificò uno sversamento di idrocarburi, in un'area rurale della città. Il flusso venne interrotto dagli operatori della società del gruppo Eni e partì un'attività di messa in sicurezza. Da allora, si è poi innestato l'iter amministrativo per ottenere il via libera al progetto operativo di bonifica dell'area. E' arrivato il parere positivo alla valutazione di incidenza ambientale, rilasciato dal dipartimento ambiente della Regione. La documentazione tecnica è stata trasmessa da Enimed proprio per giungere all'assenso degli uffici palermitani. L'intervento di bonifica riguarda la linea greggio adiacente il pozzo ribattezzato “Gela 37”. L'ok era già arrivato dalla commissione tecnica specialistica, con un parere richiamato nel decreto emesso dal dipartimento dell'ambiente. La procedura di valutazione di incidenza si è conclusa. La stessa Enimed, da diverso tempo, ha avviato invece un piano complessivo di dismissione dei pozzi e delle linee interrate per gli idrocarburi, ormai vetusti e non più in produzione, in un contestato generale di drastica riduzione delle attività estrattive a terra.