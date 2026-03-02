Sventato un rifornimento di droga e cellulari in carcere, 3 persone in manette (VIDEO)

Il Gip del Tribunale ha convalidato il provvedimento: per il 29enne è stata disposta la custodia in carcere, obbligo di dimora con prescrizioni per le due donne.

CALTANISSETTA (ITALPRESS) – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Caltanissetta hanno arrestato tre persone — un uomo di 29 anni e due donne di 29 e 31 anni, originari della Puglia — con l’accusa di traffico illecito di sostanze stupefacenti in concorso e accesso indebito a dispositivi di comunicazione destinati a detenuti. L’operazione è scattata durante un controllo notturno nel centro cittadino, a pochi metri dalla Casa circondariale.

I militari hanno notato i tre fermi in auto in una posizione ritenuta sospetta per orario e luogo. La successiva perquisizione del veicolo ha consentito di sequestrare un drone professionale con accessori, 13.695 euro in contanti, 18 smartphone già suddivisi in buste, una bobina di filo d’acciaio e circa 300 grammi di hashish in dosi. Secondo l’ipotesi investigativa, il gruppo sarebbe stato pronto a utilizzare il drone per sorvolare l’area del carcere e consegnare droga e telefoni ai detenuti. Il materiale è stato posto sotto sequestro, mentre i tre sono stati arrestati su disposizione della Procura di Caltanissetta. Il Gip del Tribunale ha convalidato il provvedimento: per il 29enne è stata disposta la custodia in carcere, obbligo di dimora con prescrizioni per le due donne.

– Foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).