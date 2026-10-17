Supporto psicologico ai più giovani, parte sportello di ascolto: "Si dà seguito a mozione Tomasi"

Previsto anche un progetto strutturato e continuativo, attuato all’interno degli istituti scolastici

Gela. Presto uno sportello di ascolto psico-pedagogico, rivolto soprattutto ai più giovani. Previsto anche un progetto strutturato e continuativo, attuato all’interno degli istituti scolastici.

L’amministrazione comunale, attraverso il settore servizi sociali, si prepara ad attivare uno sportello di ascolto psico-pedagogico, promosso dall’assessore ai servizi sociali Valeria Caci e dall’equipe multidisciplinare di professionisti formata attualmente da una psicologa, una pedagogista ed un’educatrice professionale socio-pedagogica, volta ad offrire ai cittadini un servizio costante in situazioni che richiedono ascolto e supporto. Il progetto ha voluto dare seguito alla mozione presentata dal consigliere comunale Vincenzo Tomasi, ampliando la stessa mozione e programmando uno sportello itinerante all’interno degli istituti scolastici. Sarà avviato un progetto di sensibilizzazione nelle scuole, con l’obiettivo di promuovere il benessere psicologico, educativo e relazionale tra i giovani attraverso campagne di prevenzione contro la violenza, il bullismo e il cyber-bullismo. Iniziative che mirano a contrastare il disagio giovanile ed il grave fenomeno della dispersione scolastica. Il progetto prenderà avvio il 20 ottobre presso gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, per poi essere esteso, a partire dal mese di gennaio, a tutti gli istituti comprensivi di primo e secondo grado. L’assessore Caci, precisa che questo progetto si svilupperà grazie all’intervento sinergico con gli sportelli di ascolto antiviolenza: Co.Tu.Le.vi, Save the woman, Diritto e donna ed il movimento Non una di meno. Tutte le iniziative saranno supportate anche dalla commissione consiliare servizi sociali. Particolare soddisfazione è stata espressa dal consigliere comunale Vincenzo Tomasi, anche alla luce della mozione presentata nel giugno dello scorso anno, con la quale aveva sollecitato l’istituzione di uno sportello di ascolto psicologico attivo 24 ore su 24. "Desidero complimentarmi con l’amministrazione comunale e, in particolare, con l’assessore Valeria Caci per i passi avanti compiuti su un tema così importante e delicato come quello della prevenzione. La presenza dell’equipe multidisciplinare all’interno dei servizi sociali è risultato di un concorso ministeriale che ne finanzierà l’impiego per tre anni attraverso il Programma nazionale “Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027”, finalizzato al potenziamento dei servizi sociali e delle politiche di inclusione. Ringrazio, dunque, i professionisti nuovi assunti: la dottoressa psicologa Cinzia Carapezza, la dottoressa pedagogista Vania Romano e la dottoressa educatrice professionale socio-pedagogica Evelina Falci che con impegno e dedizione contribuiscono alla realizzazione di tali iniziative. Ritengo fondamentale rivolgere particolare attenzione ai nostri giovani, anche attraverso il coinvolgimento delle scuole, senza dimenticare tutti quei cittadini che potranno beneficiare dell’ascolto di professionisti qualificati dell’equipe psico-pedagogica. Una comunità che cresce è una comunità che sa ascoltare e prendersi cura delle persone. Mi auguro che questo importante primo passo possa rappresentare l’inizio di un percorso sempre più strutturato, fino a garantire un servizio di ascolto continuativo e accessibile a tutti", ha spiegato Tomasi.