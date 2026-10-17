Rischio salmonella e pomodorino, Cirignotta a Di Stefano: "Si faccia chiarezza a tutela del comparto locale"

Cirignotta spiega di prima ripercussioni sul mercato di settore

Gela. Il rischio salmonella dopo il sequestro di un lotto di pomodorino prodotto sul territorio locale ha fatto partire indagini, come abbiamo riferito, condotte dalla procura di Brescia. Chiaramente, il fascicolo aperto sta portando a verifiche da parte degli organi competenti. Il segretario cittadino di Forza Italia Vincenzo Cirignotta si rivolge direttamente al sindaco Terenziano Di Stefano, che ha partecipato a un vertice sulla vicenda, in sede di dipartimento Asp. Lo stesso Cirignotta spiega di prima ripercussioni sul mercato di settore. "Gli accertamenti necessari per garantire la sicurezza alimentare e tutelare la salute dei cittadini, richiedono, al tempo stesso, la massima attenzione nella comunicazione delle informazioni, affinché non si generino allarmismi ingiustificati né si danneggino interi comparti produttivi prima che siano disponibili risultati certi. Le notizie diffuse in questi giorni stanno già determinando ripercussioni negative sulla commercializzazione del pomodoro coltivato nel comprensorio di Gela. Alcune organizzazioni di produttori stanno infatti incontrando difficoltà nella vendita del prodotto, con conseguenze economiche che rischiano di aggravarsi se la situazione di incertezza dovesse protrarsi. Ricordo che il comparto serricolo rappresenta una delle principali attività economiche dei territori di Gela e Niscemi, sostiene numerose aziende agricole e garantisce occupazione a tante famiglie. Per queste ragioni, è indispensabile che gli accertamenti in corso siano accompagnati da un’azione istituzionale tempestiva e trasparente capace di fornire risposte chiare sia ai consumatori sia agli operatori del settore, fermo restando che tutte le aziende agricole sono tenute a osservare rigorosamente le buone pratiche colturali e i protocolli igienico-sanitari previsti dalla normativa in materia di sicurezza alimentare. Chiedo pertanto al sindaco, nella sua qualità di massima autorità sanitaria locale, di attivarsi con estrema sollecitudine presso l’Asp competente, al fine di acquisire i rapporti relativi alle analisi effettuate sui campioni di acqua e di pomodoro prelevati sul territorio. La conoscenza tempestiva degli esiti delle verifiche è fondamentale per comprendere se sussistano eventuali criticità sotto il profilo igienico-sanitario e per informare correttamente la cittadinanza e gli operatori economici", spiega in una nota Cirignotta. Conferma la necessità di avere riscontri precisi quanto all'esito degli accertamenti in corso. "Occorre fare chiarezza nel più breve tempo possibile, evitando che il protrarsi dell’incertezza comprometta ulteriormente la fiducia dei mercati e la commercializzazione delle produzioni locali. La tutela della salute pubblica deve rimanere una priorità assoluta, ma altrettanto doverosa è la difesa del lavoro e della reputazione delle aziende agricole che operano correttamente e nel rispetto delle disposizioni vigenti. Mi auguro che gli esiti delle analisi possano essere resi noti quanto prima e consentano di chiarire la situazione, verificando se e in quale misura le produzioni della Piana di Gela siano eventualmente interessate dalle problematiche segnalate. È fondamentale evitare conclusioni premature e garantire che ogni valutazione sia supportata da dati oggettivi. La salute dei consumatori, la trasparenza delle istituzioni e la salvaguardia del comparto serricolo devono procedere insieme. Il nostro territorio ha bisogno di risposte rapide e documentate, affinché sia possibile tutelare chi acquista i nostri prodotti e, nello stesso tempo, impedire che le aziende agricole subiscano danni ingiustificati a causa di una situazione ancora da chiarire. Il sindaco - conclude - si faccia pertanto promotore di ogni iniziativa utile a ottenere informazioni ufficiali e aggiornate sugli accertamenti in corso, favorendo una comunicazione puntuale e responsabile con la cittadinanza, le organizzazioni di produttori e gli operatori del settore", conclude l'esponente FI.