Parcheggi residenti, Di Stefano e maggioranza: "Fasce orarie per tutti e vicinanza agli esercenti"

Si è tenuto il confronto tra il sindaco e la sua maggioranza sul tema parcheggi

Gela. Si è svolto l'incontro di coalizione dedicato alla questione dei parcheggi riservati ai residenti, con particolare riferimento al lungomare Federico II di Svevia e alle aree del centro storico interessate dal provvedimento. Il confronto è nato anche dalla necessità di ascoltare le preoccupazioni manifestate dagli operatori commerciali e dai professionisti che svolgono la propria attività nelle zone interessate, con l’obiettivo di individuare una soluzione capace di conciliare le esigenze dei residenti con quelle di chi lavora, fa acquisti o desidera semplicemente vivere e frequentare il centro storico e il lungomare. "È importante precisare che il provvedimento ha interessato meno di 80 posti auto. Si tratta, dunque, di un numero contenuto di stalli che sarà ulteriormente compensato nei prossimi mesi con l’avvio dell’ascensore panoramico a servizio del parcheggio situato sotto il municipio e il rilancio del parcheggio Arena, interventi che contribuiranno a migliorare l’accessibilità e la fruibilità del centro storico e lungomare. Per quanto riguarda, invece, le modalità di utilizzo dei parcheggi con strisce gialle, la coalizione ha condiviso l’opportunità di introdurre degli orari, mantenendo la riserva a favore dei residenti ma consentendo, in determinate fasce della giornata, anche agli altri cittadini di usufruirne. Le nuove fasce orarie previste saranno le seguenti:

Dalle ore 8:30 alle ore 13:00: parcheggio consentito a tutti.

Dalle ore 16:00 alle ore 20:00: parcheggio consentito a tutti.

Dalle ore 13:00 alle ore 16:00 e dalle ore 20:00 alle ore 8:30 del giorno successivo: parcheggio riservato esclusivamente ai residenti. Le disposizioni riguarderanno i parcheggi individuati sul lungomare Federico II di Svevia e nel centro storico. Resta garantita ai residenti la possibilità di parcheggiare negli stalli a loro riservati 24 ore su 24, senza limitazioni di orario. L’obiettivo è favorire una maggiore accessibilità alle attività commerciali, agli studi professionali e ai servizi presenti sul territorio, permettendo a cittadini e visitatori di raggiungere più agevolmente le attività economiche, incontrare i propri consulenti o semplicemente trascorrere del tempo nel cuore della città. La coalizione ribadisce, inoltre, la propria vicinanza al tessuto commerciale. Fin dal momento dell’insediamento, l’amministrazione ha lavorato per creare le condizioni necessarie al rilancio del commercio, con particolare attenzione al centro storico, consapevole del ruolo fondamentale che le attività economiche svolgono per la vitalità, l’attrattività e lo sviluppo della città. Un impegno portato avanti anche in un contesto caratterizzato da difficoltà e criticità più complesse, ma che richiedono comunque ascolto, confronto e risposte concrete. La volontà è quella di continuare a collaborare con gli operatori economici, individuando soluzioni equilibrate e sostenibili, senza contrapporre le esigenze dei commercianti a quelle dei residenti. Si precisa, infine, che le nuove disposizioni entreranno in vigore soltanto dopo la predisposizione della segnaletica orizzontale e verticale e l’adozione della relativa ordinanza. Fino al completamento di questi passaggi, i parcheggi interessati rimarranno liberi e utilizzabili da tutti, senza le nuove limitazioni orarie. La linea condivisa è chiara: tutelare i residenti, sostenere le attività commerciali e rendere il centro storico e il lungomare sempre più accessibili e vivibili, attraverso interventi concreti e un confronto costante con le esigenze della comunità", riporta una nota condivisa dal sindaco Terenziano Di Stefano e dalla sua maggioranza.