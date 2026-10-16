Rapinatore solitario ha tentato il colpo alla gioielleria Sollami, poi è fuggito senza portare via nulla

Sul posto, sono arrivati gli agenti di polizia che stanno avviando tutte le verifiche del caso

Gela. È entrato da solo, con il volto coperto probabilmente da una bandana e da un cappuccio, per tentare di rapinare la gioielleria Sollami, nel cuore del centro storico cittadino. Il rapinatore, forse armato, ha però subito desistito, dandosi alla fuga in direzione della villa comunale. Sul posto, sono arrivati gli agenti di polizia che stanno avviando tutte le verifiche del caso. Nella zona, sono diversi i sistemi di videosorveglianza e tanti presenti, in quei frangenti, hanno assistito per intero a quanto stava accadendo.