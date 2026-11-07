Sospetti e indagine L'inchiesta dopo la nascita al "Vittorio Emanuele", neonato ceduto a un'altra coppia: accuse a donna

L'accusa avanzata è di alterazione di stato

Gela. Ufficialmente, il neonato venuto alla luce all'ospedale “Vittorio Emanuele”, sei anni fa, era stato concepito durante la relazione tra una donna di nazionalità romena e un uomo mazzarinese, sposato però con un'altra donna. Secondo la procura e i carabinieri, in realtà, sarebbe stata solo una copertura per fare in modo che la coppia mazzarinese potesse avere il neonato, probabilmente dietro il versamento di somme di denaro in favore della donna romena. Proprio quest'ultima, Luminita Pirvu, è a processo davanti al collegio penale del tribunale gelese. L'accusa avanzata è di alterazione di stato, perché avrebbe attestato falsamente che il bambino fosse figlio dell'uomo di Mazzarino ma per gli inquirenti era stato concepito con il suo vero compagno, anche lui romeno, e poi ceduto all'altra coppia. In aula, davanti al collegio penale presieduto dal giudice Francesca Pulvirenti, sono stati sentiti due carabinieri che si occuparono delle indagini, partite dopo una segnalazione giunta proprio da Gela. La nascita venne registrata negli uffici del municipio gelese. Furono attivate intercettazioni telefoniche e partì l'analisi dei movimenti bancari, che effettivamente portarono ad accertare prelievi costanti da parte della coppia mazzarinese. Secondo gli inquirenti, l'imputata e il presunto padre del bambino si sarebbero conosciuti solo poco prima della nascita. Un'altra donna avrebbe fatto da intermediaria. La coppia mazzarinese e quest'ultima donna sono già stati giudicati e condannati. Un'altra donna, legata da rapporti familiari all'imputata, risulta irreperibile. In aula, per sentire altri testimoni si tornerà a gennaio. L'imputata è difesa dal legale Paolo Testa.