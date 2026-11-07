Indagine Niscemi, nell'area della Sughereta scoperto allevamento abusivo di cani: condizioni estreme

I militari hanno individuato un vero e proprio allevamento illecito, composto da quattro box prefabbricati installati su un terreno occupato senza titolo e privi delle necessarie autorizzazioni edilizie e paesaggistiche

Gela. Nei giorni scorsi i Carabinieri del Comando Provinciale di Caltanissetta hanno svolto un servizio mirato alla tutela dell’ambiente e alla protezione degli animali. L’operazione, coordinata dal Reparto Territoriale di Gela, ha visto il concorso della Stazione di Niscemi e degli specialisti del Centro Anticrimine Natura dei Carabinieri di Palermo – Nucleo Cites, con il supporto dei medici veterinari dell’Asp nissena, e si è conclusa con il deferimento in stato di libertà alla competente Autorità giudiziaria di un commerciante trentottenne di Niscemi. Durante un accurato sopralluogo in contrada Arcia, all’interno della riserva naturale protetta “Sughereta di Niscemi”, i militari hanno individuato un vero e proprio allevamento illecito, composto da quattro box prefabbricati installati su un terreno occupato senza titolo e privi delle necessarie autorizzazioni edilizie e paesaggistiche. Nelle gabbie si trovavano nove cani in condizioni igienico-strutturali degradate: gli animali erano costretti su pavimentazioni in rete metallica, potenzialmente dannose per le zampe, e non era presente alcun sistema di raccolta e smaltimento delle deiezioni. I successivi accertamenti veterinari hanno rilevato che cinque esemplari erano sprovvisti di microchip identificativo, mentre tre presentavano evidenti mutilazioni delle appendici corporee. Alla luce delle gravi irregolarità riscontrate, all’indagato sono stati contestati i reati di “maltrattamento di animali, abbandono di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, invasione di terreni o edifici, abusivismo edilizio in area protetta e violazione del vincolo paesaggistico”. L’intera area abusiva e i nove cani sono stati sottoposti a sequestro penale; sugli animali sono tuttora in corso ulteriori verifiche da parte del Servizio veterinario dell’Asp