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Da Gela a Roma in Vespa, Lavore e la passione per la due ruote: premiato in Comune

Un viaggio che testimonia il legame di Lavore con il mondo delle due ruote e con una passione che continua ad accompagnarlo anche a 66 anni

A cura di Redazione Redazione
16 ottobre 2026 14:10
Da Gela a Roma in Vespa, Lavore e la passione per la due ruote: premiato in Comune - Gaetano Lavore
Gaetano Lavore
Gela
Attualità
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Gela. Da Gela a Roma in sella a una Vespa P200E del 1981, in solitaria e senza lasciarsi scoraggiare dalle 15 ore di viaggio. Gaetano Lavore, 66 anni, è stato premiato al Comune di Gela per aver partecipato ai Vespa World Days 2026, portando nella Capitale la passione per uno dei simboli più iconici del motociclismo italiano. La partenza alle 4 del mattino, quando la città dormiva ancora. Poi chilometri di strada fino a Roma, raggiunta dopo 15 ore in sella alla sua Vespa. Un viaggio che testimonia il legame di Lavore con il mondo delle due ruote e con una passione che continua ad accompagnarlo anche a 66 anni. La sua impresa è stata celebrata nel corso di un incontro istituzionale al municipio, durante il quale si è svolto anche uno scambio di riconoscimenti con il Vespa Club Gela, realtà che riunisce circa 250 vespisti. Alla cerimonia erano presenti il presidente del Vespa Club Gela, Mirko Maniglia, il presidente del consiglio comunale, Paola Giudice, e l’assessore allo sport, Peppe Di Cristina. Il riconoscimento rende omaggio non soltanto alla partecipazione di Lavore alla manifestazione internazionale, ma anche allo spirito di chi continua a vivere la Vespa come una passione capace di superare distanze e generazioni. La sua partenza da Gela, alle prime luci dell’alba, e l’arrivo a Roma dopo 15 ore di viaggio raccontano una storia di passione e determinazione che la città ha voluto valorizzare.

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