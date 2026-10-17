I giovani del Sai ripuliscono via Pozzillo, "Gela li accoglie e vogliono dare il loro contributo"

L’iniziativa parte dalla coordinatrice Bruna Consoli e dagli operatori del centro

Gela. Questa mattina, i giovani del Sai Ampliamento Gela hanno organizzato un’attività di pulizia urbana che ha interessato via Pozzillo, rimuovendo immondizia, erbacce e materiale vegetale accumulato da tempo. L’iniziativa parte dalla coordinatrice Bruna Consoli e dagli operatori del centro. Nasce dal desiderio di contribuire in modo concreto al miglioramento della città e di promuovere una cultura del rispetto degli spazi comuni. L’intervento ha coinvolto un gruppo di giovani migranti accolti nel progetto Sai, che ha lavorato fianco a fianco con gli operatori, riempiendo numerosi sacchi di scarti vegetali e rifiuti abbandonati. Il risultato è una strada più pulita e ordinata, ma soprattutto un segnale forte: l’integrazione passa anche attraverso la partecipazione attiva alla vita della comunità. "Gela è la città che li accoglie, e questi ragazzi vogliono dimostrare di esserne parte. Piccoli gesti come questo aiutano a costruire relazioni, responsabilità e senso civico. È un modo per restituire qualcosa al territorio e per far vedere che l’inclusione non è solo un percorso burocratico, ma un cammino fatto di azioni quotidiane", fanno sapere dal Sai. L’iniziativa si inserisce nelle attività educative e sociali promosse dal Sai, che mirano a favorire autonomia, integrazione e partecipazione attiva dei giovani ospiti. Il progetto continuerà con ulteriori interventi di cura degli spazi pubblici, in collaborazione con associazioni e cittadini. Il messaggio che arriva da questa giornata è semplice ma potente: la città cresce quando tutti, nessuno escluso, scelgono di prendersene cura.