"Sulle tracce dell'oro nero", primi passi per costruire un museo della memoria del '900

I cittadini sono invitati a contribuire alla raccolta di storie, fotografie e ricordi legati alla vita e al lavoro nel petrolchimico

Gela. L’evento “Sulle tracce dell’oro nero”, in programma in città domani venerdì 4 settembre alle 18 presso la Biblioteca comunale “Euclide”, intende coinvolgere la cittadinanza in una campagna di crowdsourcing, pratica di public history finalizzata alla raccolta e valorizzazione delle fonti e delle memorie delle comunità. I cittadini sono invitati a contribuire alla raccolta di storie, fotografie e ricordi legati alla vita e al lavoro nel petrolchimico (fotografie di reparto, cartellini, tute, caschi, strumenti di lavoro, quaderni, appunti, volantini, manifesti, lettere sindacali, filmati, racconti personali e testimonianze orali), con l’obiettivo di costruire un archivio collettivo della memoria industriale del territorio. Questo archivio contribuirà al reperimento di materiale documentario destinato al progetto del Museo della Memoria di Gela nel Novecento. L’iniziativa sarà caratterizzata da una conferenza aperta alla cittadinanza durante la quale interverranno la Prof.ssa Deborah Paci (Università di Modena e Reggio Emilia) e il Dott. Jacopo Bassi (Associazione culturale “Diacronie”), in collaborazione con la Prof.ssa Eliana Casano docente del Liceo Scientifico e Linguistico “Vittorini”. Verrà inoltre presentato il laboratorio didattico “Sulle tracce dell’oro nero a Gela: una proposta di trekking urbano nel quartiere Macchitella”, realizzato nel mese di maggio con gli studenti del Liceo “Vittorini”.