"Sul bilancio dalla maggioranza giubilo fuori luogo", Bennici: "E' solo un passaggio obbligato"

Nel centrodestra diviso sul bilancio stabilmente riequilibrato, i meloniani optano per l'intransigenza

Gela. Nel centrodestra che ieri, in aula consiliare, al momento del voto per il bilancio stabilmente riequilibrato, si è diviso sulla scelta, i meloniani hanno preso la strada dell'intransigenza, astenendosi. In consiglio, l'esponente FdI Sara Cavallo è stata molto critica e lo stesso vale per il segretario cittadino del partito Pierpaolo Grisanti. Il dirigente provinciale Sandra Bennici conferma l'andazzo. “Il voto di ieri sera sul bilancio stabilmente riequilibrato non è stato né una sorpresa né una conquista. Era un risultato annunciato, garantito da una maggioranza bulgara che sostiene il sindaco e che ha scelto di affrontare questo passaggio obbligato con toni trionfalistici totalmente fuori luogo. Ed è proprio questa ostentata soddisfazione, mostrata da alcuni consiglieri attraverso selfie, sorrisi e proclami, a generare rammarico e indignazione. Siamo appena all’inizio di un percorso lungo, tortuoso e pieno di incognite. L’ipotesi di bilancio riequilibrato è un atto necessario, certo – dice Bennici - ma estremamente doloroso. Mira a sistemare i conti del Comune in dissesto aumentando al massimo possibile la pressione fiscale. Tradotto, i cittadini pagheranno di più, molto di più. Lo faranno mentre i servizi continueranno a rimanere ridotti al lumicino, quando non completamente assenti. Per questo, il clima di giubilo mostrato da una parte della maggioranza appare non solo fuori tempo ma anche profondamente irrispettoso nei confronti della comunità. Una comunità chiamata, ancora una volta, a mettere mano al portafogli per errori, scelte sbagliate e leggerezze di amministratori che spesso sono gli stessi che oggi governano e che, non a caso, hanno contribuito negli anni a creare le condizioni del dissesto. Gela merita molto di più della mediocrità mostrata ieri sera”. L'ex consigliere comunale contesta un clima da “proclami”. “La città merita una classe politica capace di guardare negli occhi i cittadini e dire la verità senza nascondersi dietro i trionfalismi. La strada per uscire dal dissesto è lunga e dolorosa e richiede serietà, impegno e responsabilità. Non è il tempo delle fotografie di vittoria. Non è il tempo dei proclami come fuori dal tunnel. Il bilancio riequilibrato rappresenta un passaggio obbligato, non un successo politico. Non ci può essere spazio per gli entusiasmi facili né per la propaganda autopromozionale di chi sembra aver smarrito il senso delle proporzioni e del rispetto istituzionale. Non c’è ancora nulla da festeggiare – aggiunge - sono certa che i consiglieri comunali, gli stessi dei selfie, ne siano consapevoli. Altrimenti sarebbe davvero grave. Auspico che la mia città ritorni a vedere la luce fuori dal tunnel”.

In foto l'ex consigliere comunale FdI Sandra Bennici