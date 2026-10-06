"Sud chiama nord" non ha dubbi, "piena conferma per Franzone": Salinitro, "per noi imprescindibile"

I deluchiani non avranno remore nel ribadire a Di Stefano che per loro, in giunta, non può che starci l'attuale assessore Franzone

Gela. “Sud chiama nord”, gruppo politico che si rifà al parlamentare Ars Cateno De Luca, attuale sindaco di Taormina, fin dall'inizio ha supportato, già in campagna elettorale, due anni fa, il sindaco Terenziano Di Stefano. La successiva adesione al partito dell'assessore Filippo Franzone e del suo gruppo ha suggellato un'intesa amministrativa ancora più larga. Franzone, che l'accordo con Di Stefano lo strinse in vista del ballottaggio del 2024, da allora non ha mai mutato il proprio focus. La vertenza sanità ha rafforzato ancora di più il connubio con Di Stefano al pari del lavoro fatto per prevenire qualsiasi potenziale emergenza idrica. Il gruppo locale di “Sud chiama nord”, che ha preso parte al vertice di maggioranza di due settimane fa, non ha troppe difficoltà nel confermare che Franzone “rimane imprescindibile”. Così è stato ribadito anche durante un incontro interno, successivo al tavolo con gli alleati. “Per noi, Franzone è irrinunciabile – dice il referente locale Francesco Salinitro – il suo lavoro si fonda su un'abnegazione incredibile. E' al servizio della sua città, ogni giorno, lavorando dal mattino e fino alla sera. Quello che è stato fatto sul fronte idrico, oggi, ha permesso alla città di mettersi alle spalle i lunghi periodi di carenza d'acqua. Franzone è costantemente in contatto con le società di ambito e sovrambito e la linea dell'amministrazione comunale sta dando frutti”. I deluchiani non avranno remore nel ribadire a Di Stefano che per loro, in giunta, non può che starci l'attuale assessore Franzone. “Con il sindaco Di Stefano, che in questi due anni ha sempre dimostrato grande capacità di dialogo, non ci sono mai stati problemi – aggiunge Salinitro – era giusto informare il resto del partito rispetto a ciò che è emerso durante il vertice di maggioranza. Noi non abbiamo mai avuto dubbi sull'operato di Franzone. Penso non ne abbia neanche il sindaco che giustamente, comunque, chiede a tutti uno sforzo ulteriore”. I dirigenti di “Sud chiama nord”, ancora una volta, non ne fanno una questione di collocazione. “In città, non ci sono mai stati dubbi sul progetto del sindaco – conclude Salinitro – candidature? E' veramente prematuro e saranno i vertici del nostro partito a fare certe scelte che oggi non possiamo certamente conoscere. Sono questioni che non ci toccano”.