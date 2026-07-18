Sud chiama Nord, De Luca “Basta trattative con i partiti siciliani, il confronto si sposta a Roma”

PALERMO (ITALPRESS) – “Da oggi si chiude la fase delle trattative con i partiti siciliani. Il confronto proseguirà esclusivamente con le segreterie nazionali“. Lo ha dichiarato il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, a margine dell’assemblea regiona

PALERMO (ITALPRESS) – “Da oggi si chiude la fase delle trattative con i partiti siciliani. Il confronto proseguirà esclusivamente con le segreterie nazionali“. Lo ha dichiarato il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, a margine dell’assemblea regionale “Governo di Liberazione”, che ha registrato il tutto esaurito al Teatro Politeama di Palermo.

De Luca ha ribadito che il movimento “non sarà il taxi o la stampella di nessuno”, escludendo l’ingresso di deputati uscenti in cerca di una nuova collocazione politica e rilanciando l’obiettivo di costruire una nuova classe dirigente.

Da ottobre prenderà il via in tutta la Sicilia il percorso del “Governo di Liberazione”, con incontri nelle province e un confronto pubblico con gli aspiranti alla presidenza della Regione.

Parallelamente, Sud chiama Nord porterà avanti le trattative sul piano nazionale, in vista della conferenza programmatica prevista a Roma, dove sarà presentata la struttura del movimento per le prossime elezioni politiche. Sulla candidatura alla presidenza della Regione, De Luca non scioglie le riserve: “Il mio curriculum è sul tavolo, ma in questa fase non precludiamo il confronto con nessuno”.

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(ITALPRESS).