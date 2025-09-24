Sud chiama Nord, assemblea provinciale: "Confermiamo alleanze, anche con il sindaco Di Stefano"

I deluchiani confermano le alleanze sul territorio, compresa quella che in città ha portato il gruppo a sostenere, fin dal primo momento, il "modello Gela" del sindaco Di Stefano

Gela. C'era una rappresentanza gelese, con in testa l'assessore Filippo Franzone, all'assemblea provinciale di "Sud chiama nord", tenuta a Riesi. I deluchiani confermano le alleanze sul territorio, compresa quella che in città ha portato il gruppo a sostenere, fin dal primo momento, il "modello Gela" del sindaco Di Stefano. "Rimaniamo autonomi e non ci limitiamo agli schemi politici e di partito - dice il coordinatore provinciale Angelo Bellina - a Gela e in altri Comuni stiamo lavorando con profitto, come dimostra l'assessore Franzone". Tra i punti toccati, le prossime regionali e le comunali del 2026. Lo stesso Bellina e Giuseppe Vinci, segretario cittadino a Riesi, hanno introdotto e poi coordinato i lavori dell'assemblea. Sono intervenuti l'assessore Franzone, il segretario di Caltanissetta Noemi Passaro, Ivan Mirisola, presidente del partito di Riesi, una rappresentanza della provincia di Agrigento e Gianpiero Leonardo, commissario ad Enna. In videocollegamento, il presidente nazionale Laura Castelli. "Ha parlato delle prospettive future del partito, delle elezioni regionali e del grande lavoro che sta svolgendo insieme all'onorevole Cateno De Luca e a tutto il direttivo nazionale, soprattutto nelle Regioni che sono chiamate al voto come la Calabria, le Marche, la Puglia, la Campania, la Valle d'Aosta, il Veneto e la Toscana. Ci sarà il sostegno a candidati della lista di "Sud Chiama Nord" e ai candidati alla presidenza, come Occhiuto in Calabria e Acquaroli nelle Marche", si legge in una nota. Erano presenti in rappresentanza del direttivo di Riesi, Giovanni Vasta, Angelo Modica, Piero Cutaia, Giovanni Giaquinta, Vincenzo Giaquinta, Salvatore Volpe, Elison Vella, Lucia Cesatti, Gaetano Campisi, Liborio Oliveri, Calogero Lombardo, Calogero Chiantia e Giuseppe Di Patti.

Gela: l'assessore Filippo Franzone, il commissario Francesco Salinitro e Vincenzo Giudice

Caltanissetta: il segretario Dott.ssa Noemi Passaro e Francesco Lizio

Mussomeli: Francesco Cala' e Angelo Montagnino

Sutera: l'assessore Giuseppe Piazza e la Dott.ssa Concetta Piazza

Bompensiere: il consigliere comunale Prof. Giosuè Marotta

Sommatino: Gianluigi Giaquinta

Butera: Dott. Benedetto Carluzzo

Enna: Gianpiero Leonardo

Agrigento: Ivan Mirisola

In foto un momento dell'assemblea