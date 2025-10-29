Successo per i fratelli Mezzasalma al “Barber Match” di Paestum

Gaetano primo in due categorie, Dennis quarto tra 35 concorrenti

Gela. Grande soddisfazione per i fratelli Gaetano e Dennis Mezzasalma, giovani barbieri gelesi che lo scorso 26 e 27 ottobre hanno partecipato al “Barber Match – Campionato Nazionale Italiano”, svoltosi a Paestum, in provincia di Salerno. L’evento ha riunito barbieri provenienti da tutta Italia e anche dall’estero, in una competizione di alto livello dedicata all’arte e alla tecnica della barberia moderna e tradizionale.Il ventunenne Gaetano Mezzasalma si è distinto conquistando due primi posti nelle categorie “Razor Fade” e “Old School”, entrambe con una ventina di partecipanti. Un risultato straordinario che lo conferma tra i giovani talenti emergenti del settore. Ottima prova anche per il fratello minore Dennis Mezzasalma, appena 17 anni, che nella categoria “Curly Fade” ha ottenuto un quarto posto su 35 concorrenti, portando a casa un riconoscimento di grande valore.

“È stata un’esperienza incredibile – raccontano Gaetano e Dennis – che ci ha permesso di confrontarci con professionisti da tutta Italia e di crescere ancora di più nel nostro mestiere.”

I due fratelli hanno voluto esprimere la loro gratitudine all’Accademia Hair Beauty, presieduta da Rino Palumbo, “per il costante supporto e la fiducia”, e un ringraziamento speciale va anche all’amico e collega Giovanni Ratto, “che ci ha guidato e stimolato durante tutta la preparazione alla competizione”.