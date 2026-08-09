Sub travolto da un gommone nelle acque di Lampedusa, morto un 29enne regista nisseno

È Cristiano Giamporcaro, 29 anni, giovane regista di Caltanissetta, la vittima della tragedia avvenuta nel pomeriggio di ieri, sabato 8 agosto, nelle acque di Punta Sottile, a Lampedusa

LAMPEDUSA (ITALPRESS)- È Cristiano Giamporcaro, 29 anni, giovane regista di Caltanissetta, la vittima della tragedia avvenuta nel pomeriggio di ieri, sabato 8 agosto, nelle acque di Punta Sottile, a Lampedusa. Il giovane si trovava sull’isola insieme alla fidanzata per trascorrere alcuni giorni di vacanza. Figlio di Marina Castiglione, ex assessore comunale di Caltanissetta e professoressa ordinaria di Linguistica italiana all’Università degli Studi di Palermo, e di Ruben Giamporcaro, il 29enne stava effettuando un’immersione ed era munito del regolare pallone di segnalazione. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato travolto da un gommone con a bordo due turisti e colpito dalle eliche. La fidanzata, che si trovava con lui, dopo una breve immersione sarebbe tornata sugli scogli, mentre Giamporcaro avrebbe deciso di rimanere in acqua, continuando l’immersione e segnalando la propria presenza con la boa. I soccorsi sono scattati immediatamente dopo l’incidente. Sul posto è intervenuta la Guardia costiera, che ha avviato le operazioni di ricerca e recupero. Il corpo del giovane è stato recuperato poco prima delle 20, ma per lui non c’era più nulla da fare. Il gommone coinvolto nell’incidente è stato condotto in porto e sottoposto ai primi accertamenti tecnici. Saranno ora le verifiche e le indagini in corso a dover ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto, chiarire le circostanze dell’impatto e accertare eventuali responsabilità. Sulla tragedia è intervenuto il sindaco di Lampedusa e Linosa Filippo Mannino, che ha espresso profondo dolore e sgomento per quanto accaduto, sottolineando la vicinanza dell’amministrazione e della comunità ai familiari del giovane.

Il primo cittadino ha inoltre rivolto un appello alla massima prudenza a quanti si trovano sull’isola, invitando turisti e residenti a prestare particolare attenzione sia in mare sia sulla terraferma, affinché le vacanze possano svolgersi nel segno della sicurezza. Giamporcaro aveva intrapreso un percorso professionale nel mondo della regia e dell’audiovisivo. Il suo esordio dietro la macchina da presa era arrivato con il documentario “La ricomparsa delle lucciole”, presentato al Festival dei Popoli nel 2023 e successivamente proposto fuori concorso al Sole Luna Doc Film Festival nel 2024. Il documentario racconta il paesaggio dell’entroterra siciliano attraverso lo sguardo di un bambino di dieci anni e di un anziano pastore, intrecciando memoria, territorio e vita quotidiana. La morte del 29enne ha profondamente scosso Caltanissetta, dove la famiglia è molto conosciuta.

– foto IPA Agency –

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