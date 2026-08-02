"Su parcheggio ex Conchiglia indicate cifre errate", Siragusa: "Anomalie? Ghelas non ci guadagna nulla"

"E' un'area di parcheggio provvisoria, per il periodo estivo, e aree di questo tipo si trovano ovunque, in Sicilia e in Italia. In città, invece - dice Siragusa - devono per forza esserci polemiche"

Gela. “Non capisco come mai, solo in questa città, interventi facili e che hanno permesso di dare soluzioni importanti alla viabilità, sul lungomare, vengono visti con sospetto”. Il manager di Ghelas, Guido Siragusa, non condivide per nulla le perplessità sollevate in giornata dalla dirigenza di “Gela nova”, quanto al parcheggio ex “La Conchiglia”, rifunzionalizzato proprio dalla società multiservizi. “Anzitutto, il costo non è di quattro euro ma di tre euro, non so da dove sia stata presa la cifra di quattro euro. E' un'area di parcheggio provvisoria, per il periodo estivo, e aree di questo tipo si trovano ovunque, in Sicilia e in Italia. In città, invece - dice Siragusa - devono per forza esserci polemiche. Ghelas non ci guadagna nulla. Tutto quello che viene incassato è destinato a coprire i costi che abbiamo sostenuto per rifunzionalizzare l'area. Questo parcheggio non c'entra nulla con l'area rimasta in gestione a un privato. L'area che abbiamo allestito è vigilata da un operatore, regolarmente attivato dalla nostra società”. Siragusa ribadisce che non esistono possibili anomalie. “Il demanio ha trasferito l'area all'ente comunale – conclude – e il parcheggio è stato rifunzionalizzato e viene gestito dalla società in house del Comune, che ribadisco non ci guadagna nulla se non ciò che serve a coprire i costi sostenuti”.