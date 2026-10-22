L'analisi "Su norma Iacp deluso da tutti", Di Stefano: "Porto e ospedale? Attenzione ai tempi per i fondi"

Il sindaco, ancora una volta, non ne fa una questione strettamente di parte e soprattutto sulla vicenda degli alloggi Iacp – le famiglie in serata hanno protestato in Comune – non “assolve” nessuno

Gela. Ciò che giunge dalla maratona dell'Ars, che ha varato le norme della “manovrina” finanziaria, non concilia affatto con buoni pensieri per il sindaco Terenziano Di Stefano. Il primo cittadino non lo nasconde, anzi. “Sono molto deluso – dice – pensavo che la norma sulle occupazioni degli alloggi Iacp, in grado effettivamente di dare una boccata d'ossigeno a tante famiglie in difficoltà, potesse arrivare all'approvazione. Nessuna forza politica ha creduto fino in fondo a questa norma. La maggioranza l'ha praticamente buttata ma l'opposizione non ha tentato di arrivare all'obiettivo. Tutti hanno colpe in questa vicenda, c'è chi ne ha di più e chi di meno. Nessuno mi ha convinto. Vorrà dire che anche questa volta dovremo fare da soli”. Quello del sindaco è uno sfogo politico, ma non troppo, che non risparmia i suoi alleati e di conseguenza i riferimenti della coalizione all'Ars. “Sono arrabbiato – continua – per ora, non intendo parlare di altro. Sarò costretto a muovermi da solo su questa vicenda così come ho già fatto per il bilancio stabilmente riequilibrato, per la protesta di agricoltori e autotrasportatori e per tante altre emergenze. Però, così non va bene”. E' scontato che il sindaco non guardi troppo a un centrodestra di governo, in Regione, che ha fatto ciò che praticamente tutti si aspettavano, blindare le norme simbolo e mettere alla prova l'intera maggioranza. E' dall'opposizione che Di Stefano si sarebbe aspettato qualcosa di più concreto e incisivo. “Vorrà dire che prenderò le mie decisioni”, aggiunge rimanendo per ora abbastanza abbottonato. Fra le variazioni di bilancio blindate dalla maggioranza a supporto del governo Schifani, ci sono caselle che riguardano direttamente la città. Quelle più “appariscenti” portano ai sedici milioni per la progettazione del nuovo ospedale (annunciati mesi fa dall'assessore alla salute Marcello Caruso nel pieno della vertenza cittadina) e ai cinque milioni a supporto dei lavori per il porto rifugio, bandiera esposta dal parlamentare FdI Salvatore Scuvera. A questi si affiancano, per la città, micro interventi di riqualificazione e manutenzione. “Fa piacere che ci siano fondi importanti per opere strategiche, almeno sulla carta – conclude il sindaco – spero però che chi in giornata ha esultato sappia bene che adesso i fondi vanno impegnati entro il 31 dicembre 2026, per evitare che vadano persi. Questo significa che bisognerà riferire all'Autorità della Sicilia occidentale, per il porto, e all'Asp, per la progettazione del nuovo nosocomio, che dovranno accelerare e procedere alle gare per l'assegnazione. Ci riusciranno? Ci sono i tempi per farlo? Io spero che questi finanziamenti non si trasformino solo in annunci per consentire a chi li ha approvati di dire noi abbiamo fatto quello che dovevamo”. Il sindaco, ancora una volta, non ne fa una questione strettamente di parte e soprattutto sulla vicenda degli alloggi Iacp – le famiglie in serata hanno protestato in Comune – non “assolve” nessuno.