"Su eventi andremo avanti, abbiamo interlocuzioni", Morselli: "Bilancio per risanare con scelta sindaco su royalties"

Gela. La sintonia amministrativa e politica, nel rapporto istituzionale con il sindaco Terenziano Di Stefano, fino a ora, non è mai mancata. L'assessore Romina Morselli è reduce da un lungo periodo dedicato quasi esclusivamente al piano di rilancio turistico e culturale della città. L'estate si è posta come prova cardine del progetto, imperniato sui fondi autorizzati dall'Ars, con emendamento del parlamentare M5s Nuccio Di Paola, riferimento della stessa Morselli e del gruppo locale M5s. Quegli stanziamenti sono quasi del tutto esauriti e ciò che rimane, insieme ai fondi previsti dal Libero Consorzio di Caltanissetta, sarà destinato al periodo natalizio. “Il bando è pronto e sarà pubblicato proprio in questi giorni – spiega Morselli – insieme al sindaco stiamo cercando di prevedere un periodo natalizio che possa soddisfare i cittadini, che hanno vissuto a pieno i nostri eventi estivi. La volontà è di andare avanti. Abbiamo interlocuzioni con l'onorevole Di Paola, anche su questo punto”. Nelle variazioni di bilancio, appena varate dall'Assemblea regionale siciliana, non ci sono stati spazi per recuperare fondi da destinare al rilancio turistico locale, a differenza di quanto avvenuto un anno fa. La legge finanziaria regionale potrebbe essere lo strumento più adatto per aprire a nuovi stanziamenti per un Comune che, in dissesto e in fase di approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato, non può disporre di un proprio autonomo budget. “Con gli eventi estivi e con le manifestazioni – aggiunge Morselli – abbiamo dimostrato che si possono incrementare i dati di presenza turistica in città. Aspetto i numeri al 31 dicembre 2025 ma sono certa che l'aumento c'è stato e si lega appunto a quello che abbiamo fatto, coinvolgendo i cittadini e chi è arrivato appositamente nella nostra città”. Morselli, in queste settimane, sta monitorando i due musei, per i quali, dopo tante lungaggini, l'apertura appare più vicina. La prossima settimana, farà una verifica nel sito di Bosco Littorio, dedicato all'allestimento della nave arcaica, che va concluso prima possibile e pure in questo caso gli slittamenti si sono susseguiti. L'assessore, che un patto politico, in campagna elettorale, lo ha stretto non solo con i cinquestelle ma anche con il sindaco Di Stefano, non può che guardare con soddisfazione al bilancio stabilmente riequilibrato, appena approvato in giunta. Fa notare come ci siano distanze nette rispetto alla linea critica dell'opposizione di centrodestra. “Ci accusano di aver espresso toni trionfalistici? Non capisco a cosa si riferiscano – dice ancora – il sindaco si è limitato a informare la città. Forse, pensano che quello approvato sia un normale bilancio di previsione. Sbagliano, perché è stato un lavoro immane, condotto in prima persona dal sindaco e dagli uffici finanziari, con pochissimo personale a disposizione. Abbiamo approvato una vera e propria ipotesi di risanamento dei conti del nostro ente, con trasparenza. Dall'opposizione, in una situazione di questo tipo, mi sarei aspettata apprezzamento, dato che si tratta di uno strumento di bilancio per la città. Non dimentichiamo che è stato possibile solo grazie all'intuizione del sindaco e della nostra amministrazione rispetto alle royalties. Il centrodestra, lo scorso anno, non partecipò al tavolo indetto dal primo cittadino. Solo dopo, è diventato un gioco di squadra. La scelta di puntare sulle royalties e di derogare, provvisoriamente, alla loro destinazione naturale, è frutto di una valutazione condotta dal sindaco. L'Ars ha approvato una nostra richiesta e certamente nessun deputato del territorio, indipendentemente dalla collocazione di partito, poteva girarsi dall'altra parte”. Dopo l'ok al bilancio, che spetta al consiglio comunale, il sindaco pare intenzionato a condurre qualche riflessione politica in più, osservando con attenzione l'attuale governo della città. Il rapporto con l'assessore Morselli sembra decisamente consolidato, testato durante il periodo dell'amministrazione Greco.

In foto il sindaco Terenziano Di Stefano e l'assessore Romina Morselli