"Su compensazioni nulla da nascondere", Di Stefano: "C'è chi vuole città isolata"

Di Stefano, che difficilmente non avrà il supporto di tutta la propria maggioranza in consiglio, non intende mutare verso ed è certo che i fondi delle compensazioni aiuteranno lo sviluppo turistico della città

Gela. “Un consiglio comunale monotematico sulle compensazioni destinate agli eventi? Spero che l'opposizione si affretti a depositare la richiesta. Noi siamo pronti. Non abbiamo nulla da nascondere”. Il sindaco Terenziano Di Stefano, in queste ore, ha voluto ribadire la posizione della sua amministrazione in merito all'accordo attuativo sottoscritto per destinare 1.200.000 euro, in tre anni, a eventi e manifestazioni culturali. “E' un accordo sottoscritto dopo un'accurata valutazione – sottolinea – purtroppo, i nemici della contentezza non perdono occasione per farsi sentire. Eni lo ha valutato favorevolmente. Noi siamo pronti a confrontarci con la città. Sono somme che non possono essere usate per altre finalità. Su decoro e strade abbiamo risorse dedicate che verranno usate proprio a tal fine. Ci apprestiamo a un'estate che porterà in città tante presenze. Non si ritorna indietro anche se forse c'è qualcuno che preferisce la città di un tempo, quella isolata e ultima in tutto. Noi non ci fermiamo e andiamo avanti. La città sta attraversando un'era diversa, fatta di rilancio turistico, archeologico e culturale”. Ancora una volta, il sindaco non manca di lanciare frecciate politiche a un centrodestra che sulle compensazioni ha già esplicitato una posizione contraria alla destinazione per gli eventi. “Io spero che un consiglio comunale monotematico lo possano chiedere anche sui ritardi infiniti per il porto rifugio, sulla sanità carente, sul personale che manca per i nostri musei. Solo grazie a una nostra iniziativa - precisa - con sei lavoratori Asu ora destinati ai siti archeologici, le mura Timoleontee possono rimanere aperte e lo stesso vale per il museo dei relitti greci”. Di Stefano, che difficilmente non avrà il supporto di tutta la propria maggioranza in consiglio, non intende mutare verso ed è certo che i fondi delle compensazioni aiuteranno lo sviluppo turistico della città, in attesa del dibattito consiliare e della variazione di bilancio da votare.