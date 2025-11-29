"Su bilancio piena garanzia organi di controllo", Castellana: "Populismo da sparuta parte opposizione"

I cinquestelle fanno intendere a chiare lettere che il sindaco potrà certamente contare sul voto del loro gruppo, a sostegno dello strumento finanziario

Gela. Mercoledì prossimo, come già riportato, il consiglio comunale è chiamato al passo del bilancio stabilmente riequilibrato. Lo strumento finanziario, la cui necessità è dettata dal dissesto dell'ente municipale, approda tra gli scranni d'aula con la garanzia del parere favorevole dei revisori dei conti, che ieri si sono pronunciati, riscontrando tutti i necessari parametri di conformità. La maggioranza sembra andare compatta verso il voto favorevole, pure sulla scia di confronti costanti con il sindaco Terenziano Di Stefano, che ha la delega in materia e ha voluto fortemente, dopo diversi rinvii, chiudere il cerchio entro fine anno. Sarà poi il ministero a pronunciarsi, come da prassi per i Comuni in dissesto. “Andiamo in aula con un'ampia garanzia – dice il capogruppo M5s Francesco Castellana – siamo assolutamente tranquilli. Sulla piena legittimità e sull'assoluto rispetto dei criteri di scienza delle finanze, abbiamo il lavoro svolto dal segretario generale, dal dirigente del settore finanziario, dagli uffici, dai revisori e dal commissario nominato dalla Regione, che certificano lo strumento finanziario”. I cinquestelle non faranno mancare il pieno appoggio al bilancio e alla programmazione messa in atto dal sindaco, che dovrà trarre maggiore vigoria proprio dallo sblocco di capitoli fondamentali. Più in generale, l'intera maggioranza consiliare non pare intenzionata a mettere in discussione la lunga attività propedeutica che ha preceduto la chiusura dello strumento finanziario, con tutte le relative integrazioni richieste dai revisori. “Spiace constatare che una sparuta parte dell'opposizione, veramente residuale e fuori dal consiglio, giochi sul populismo e su una certa tendenza a fare terrorismo politico – continua l'esponente M5s – il parere rilasciato dai revisori è la disamina completa e fedele dello strumento finanziario e non certo della sola delibera di giunta di giovedì, resa necessaria proprio dalle integrazioni”. In settimana, il sindaco ha incontrato le rappresentanze consiliari di maggioranza e opposizione, allo scopo di informarle sull'iter in atto e sui contenuti del bilancio, già da qualche settimana nella piena disponibilità di tutti i consiglieri. “Devo dire che gran parte dell'opposizione – conclude Castellana – sta invece dimostrando responsabilità, senza preconcetti e senza strumentalizzazioni, su un tema che non è politico ma strettamente tecnico e che interessa tutta la città”. I cinquestelle fanno intendere a chiare lettere che il sindaco potrà certamente contare sul voto del loro gruppo, a sostegno dello strumento finanziario.

In foto il capogruppo M5s Francesco Castellana durante un intervento in aula