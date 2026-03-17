Studenti niscemesi alla scoperta del passato: viaggio tra i relitti di Gela

Gli studenti hanno fatto tappa al teatro Eschilo e al museo dei relitti di Gela per poi spostarsi alla Casa delle Farfalle e concludere la giornata con l'incontro in aula consiliare.

Gela. Una giornata diversa dal solito, ricca di esperienze formative e momenti di condivisione, ha coinvolto gli alunni delle classi prima e seconda della scuola primaria dei plessi Bufalino, Pirandello e Mario Gori di Niscemi. L’iniziativa, organizzata nell’ambito delle attività didattiche extracurriculari, ha permesso ai piccoli studenti di vivere un percorso educativo fuori dalle aule, all’insegna della scoperta e dell’apprendimento diretto. La giornata ha avuto inizio con la visita al suggestivo Teatro Eschilo, dove i bambini hanno potuto avvicinarsi al mondo del teatro e della rappresentazione scenica. Un’esperienza coinvolgente che ha stimolato la loro curiosità e fantasia, facendo conoscere loro uno dei luoghi simbolo della cultura classica siciliana. Il gruppo si è poi spostato presso il Museo della Nave, dove gli alunni hanno scoperto affascinanti testimonianze della storia antica legata al mare. Attraverso racconti e osservazioni guidate, i piccoli visitatori hanno appreso nozioni importanti sulla navigazione e sulla vita dei popoli del passato.

La giornata è poi proseguita con una tappa all’incantevole Casa delle Farfalle, un ambiente immersivo in cui i bambini hanno potuto osservare da vicino il ciclo vitale delle farfalle, entrando in contatto con la natura in modo diretto e coinvolgente. A conclusione del percorso, gli studenti nel pomeriggio saranno accolti nell’aula consiliare del Comune, per vivere un’importante esperienza di educazione civica, conoscere da vicino il funzionamento delle istituzioni locali, comprendere il valore della partecipazione e del rispetto delle regole.