Studenti in comune per parlare di futuro e cittadinanza attiva

Ad accoglierli erano presenti il sindaco, la presidente del Consiglio comunale e l’assessore di Cristina. L’iniziativa ha promosso il dialogo tra giovani e istituzioni, valorizzando la partecipazione e la cittadinanza attiva.

Gela. Una mattinata all’insegna della partecipazione e del dialogo quella vissuta dagli studenti dell’ istituto comprensivo Romagnoli- Solito nell’aula consiliare del Comune, dove sono stati protagonisti di un incontro dedicato al progetto di Educazione civica.

I ragazzi, accompagnati dai loro docenti, hanno potuto confrontarsi direttamente con il sindaco, ponendo domande sul loro futuro, sulle opportunità per i giovani e sulle sfide che la comunità locale dovrà affrontare nei prossimi anni. Dallo sviluppo sostenibile alle politiche per lo sport e la cultura, dalle infrastrutture ai percorsi formativi, gli studenti non si sono risparmiati, mostrando interesse e consapevolezza.

Ad accoglierli, oltre al sindaco, erano presenti anche la presidente del Consiglio comunale Paola Giudice e l’assessore di Cristina. Le istituzioni hanno sottolineato l’importanza del coinvolgimento giovanile nella vita pubblica, ricordando che la cittadinanza attiva nasce proprio dal confronto e dalla conoscenza delle istituzioni. «Siete voi a rappresentare il futuro di questa città — ha dichiarato la presidente del consiglio accogliendo insegnanti e studenti — momenti come questo sono fondamentali perché ci permettono di ascoltare le vostre esigenze e le vostre idee».

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso scolastico volto a far comprendere agli studenti il funzionamento delle istituzioni e il valore della partecipazione democratica