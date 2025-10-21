Studenti della Verga alla scoperta del quartiere Buvuru

Tra racconti, reperti e laboratori sugli antichi mestieri, i bambini hanno conosciuto le origini del loro territorio, riscoprendo tradizioni e valori del passato.

Gela. Una mattinata speciale per gli alunni della classe quinta della scuola primaria “Giovanni Verga”, che oggi hanno vissuto un vero e proprio viaggio nel tempo. Gli studenti sono stati ospiti in via di Bartolo, dove hanno potuto conoscere da vicino la storia più antica del quartiere Buvuru, dalle scoperte archeologiche fino agli antichi mestieri che un tempo animavano la vita del luogo.

Accompagnati dai loro insegnanti e guidati da esperti del territorio, i bambini hanno scoperto come, proprio sotto le strade che percorrono ogni giorno, si nasconde un passato ricco di testimonianze e tradizioni. Attraverso racconti, oggetti d’epoca e attività laboratoriali, gli alunni hanno potuto toccare con mano la storia del loro quartiere, imparando quanto sia importante conservare e valorizzare le proprie radici.

“È stato emozionante vedere i bambini così curiosi e coinvolti – ha raccontato una delle insegnanti –Questo tipo di esperienze permette loro di capire che la storia non è solo nei libri, ma vive ancora nei luoghi che frequentiamo ogni giorno.”

Il percorso si è concluso con un laboratorio creativo dedicato agli antichi mestieri, durante il quale gli studentisi sono cimentati nello spremere i grappoli d'uva a mai nude.

Una giornata di scoperta, memoria e orgoglio per la comunità del quartiere Buvuru, che continua a custodire e tramandare le proprie storie alle nuove generazioni.