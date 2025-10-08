Struttura sportiva a Macchitella, affidati ufficialmente i lavori: pubblicato l'atto

L'atto ufficiale di aggiudicazione è stato pubblicato

Gela. Affidata la gara d'appalto per la realizzazione, con fondi Pnrr, della struttura sportiva polivalente di Macchitella. Il cosiddetto "cluster 1" sarà realizzato dall'azienda "Palumbo costruzioni" di Favara, in provincia di Agrigento. L'importo complessivo è superiore ai 650 mila euro. La struttura sorgerà in un'area comunale e permetterà di non perdere un finanziamento che l'amministrazione ha recuperato in extremis, quando sembrava che non ci fosse molto da fare. Gli uffici degli assessorati retti dal dem Peppe Di Cristina e dall'esponente di Azione Luigi Di Dio, hanno concretizzato la procedura, poi affidata all'Urega provinciale per l'iter della gara d'appalto. L'atto ufficiale di aggiudicazione è stato pubblicato con le firme del dirigente regionale, cui fa capo l'ufficio di committenza provinciale. A breve, dovrebbe essere resa nota, con il relativo provvedimento, anche l'aggiudicazione dei lavori per la riqualificazione dello stadio "Presti" ("cluster 2"), altro capitolo sul quale l'amministrazione si è mossa attraverso interlocuzioni ministeriali e non solo.