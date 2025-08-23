Struttura polivalente e stadio "Presti", avviata la fase di gara per gli appalti

I due progetti sono in gara per i lavori presso l'Urega provinciale

Gela. Da ieri sono ufficialmente in gara due progetti attesi con ansia dalla città : interventi che rientrano nel PNRR – “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE”.

CLUSTER 1 – Nuova costruzione impianto polivalente Macchitella

Valore complessivo: € 950.000,00

Il progetto prevede: Campo da basket/pallavolo regolamentare (40x20 m) con manto in resina acrilica Playgum Campo da tennis regolamentare (25x10 m) con manto in resina Aree per atletica leggera (sprint, salto in alto e lungo) Zona outdoor per allenamento aerobico e tempo libero Spogliatoi e servizi riqualificati, parcheggi e spazi per pubblico e atleti

link gara https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.i...

CLUSTER 2 – Rigenerazione e rifunzionalizzazione Stadio “Vincenzo Presti”

Valore complessivo: € 1.168.901,71

Gli interventi prevedono: Nuova copertura della tribuna e riqualificazione architettonica esterna Razionalizzazione locali stampa e demolizione prefabbricati Installazione impianto fotovoltaico da 12 kW e solare termico Sistemazione gradinate, impermeabilizzazioni e nuovi servizi,

link gara https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.i.t

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Terenziano Di Stefano e dagli assessori Luigi Di Dio (Lavori Pubblici) e Peppe Di Cristina (Sport), che sottolineano: “Stiamo mantenendo le promesse fatte ai cittadini. Lo stadio Presti diventerà bello e accogliente, mentre la nuova area outdoor permetterà ai giovani di praticare sport all’aperto in sicurezza”.

Un risultato frutto del lavoro intenso del dirigente Tonino Collura e del funzionario Orazio Marino, che hanno permesso di rispettare i tempi e non perdere i fondi PNRR. Le gare scadono il 7 e 9 settembre 2025