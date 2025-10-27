Strisce blu, servizio in scadenza: nuova gara sarà istruita da una Cuc esterna

È stata definita una convenzione

Gela. Il servizio di sosta a pagamento, esteso ai due parcheggi cittadini, va verso la gara. Il contratto che venne sottoscritto con la società "Ecoparking", durante la precedente fase amministrativa, è in scadenza, con termine ultimo a inizio novembre. La giunta ha varato una delibera che permetterà agli uffici municipali di appoggiarsi alla Centrale unica di committenza "Trinakria sud", che ha come riferimento principale il Comune di Comiso. La procedura di gara, quindi, verrà istruita proprio dalla Cuc esterna, non avendo l'ente gelese una propria struttura interna. È stata definita una convenzione. Il contratto con "Ecoparking" fu finalizzato nel novembre di tre anni fa e si avvia alla scadenza. Il totale complessivo, nel triennio, venne stimato in oltre un milione di euro. Quello della sosta a pagamento, a maggior ragione per un ente municipale in dissesto, è un servizio al quale bisognerà dare continuità, senza fermare le attività. La proposta approvata dalla giunta è stata avanzata dal settore polizia municipale.