Strisce blu e parcheggi, scade contratto: proroga a Ecoparking fino a nuova gara

Il servizio in atto scade in settimana

Gela. L'intenzione dell'amministrazione comunale, confermata con una recente delibera di giunta, è di procedere a una nuova gara per affidare il servizio di sosta a pagamento. È stata individuata una Cuc esterna che si occuperà delle procedure finalizzate all'assegnazione dell'appalto. Il servizio in atto, però, scade in settimana, con contratto che venne sottoscritto durante l'amministrazione Greco. Ci vorranno tempi tecnici per procedere a un nuovo affidamento e quindi gli uffici del settore polizia municipale hanno disposto una proroga. Del servizio di strisce blu e parcheggi continuerà a occuparsi la società Ecoparking. Una decisione formalizzata fino a quando non si definirà il nuovo affidamento, a conclusione della gara da svolgere. In ogni caso, la proroga è stata decisa per un periodo non superiore a dodici mesi.