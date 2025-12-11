Straordinari risultati per la Lions Dance alla WDSF Christmas Ball di Zagabria

Un evento di altissimo livello che ha visto confrontarsi atleti provenienti da tutto il mondo e che ha regalato emozioni e grandi soddisfazioni alla Lions Dance, protagonista di una serie di risultati eccezionali

Gli atleti della scuola, guidati dai maestri Antonino e Mirko Runza e dal maestro Cammilleri, hanno dimostrato impegno, talento e determinazione, conquistando titoli e posizioni di rilievo in diverse categorie.

A inaugurare la lunga lista di successi è stata la coppia Gerbino Gioele e Chantal Lipomi, che ha ottenuto un eccellente quindicesimo posto nella massima categoria Rising Star Latin, competizione che ha visto sfidarsi ben 40 coppie di altissimo livello.

Ottima performance anche per Yari Aguglia e Miriam Moscato, che hanno sfiorato la finale conquistando un brillante settimo posto sempre nella Rising Star Latin.

Nelle danze standard, grande prova della coppia Licatese Samuele Incorvaia e Anita Cumbo, che nella categoria 16/18 classe AS WDSF, a un passo dall’accesso alla semifinale, hanno confermato crescita tecnica e grande affiatamento.

In evidenza anche le performance individuali. Chantal Lipomi, ancora una volta protagonista, ha chiuso con un ottimo ottavo posto nella WDSF Solo Latin 14/15 classe unica, confermando il suo straordinario talento.

Emozioni anche grazie a D’Aleo Celeste, che nella categoria WDSF Solo Latin 12/13 classe unica ha conquistato una splendida medaglia d’argento, continuando a stupire i suoi maestri con risultati sempre più importanti.

Strepitosa vittoria per la più giovane del team, Chloe Giannone, che nella categoria 8/9 classe unica ha portato a casa la medaglia d’oro nella gara considerata tra le più prestigiose dell’intera competizione. Un risultato incredibile per una giovanissima atleta che sale ancora una volta sul gradino più alto a livello mondiale, firmando il suo terzo successo consecutivo.

Medaglia d’oro anche per Giulia Federico nella WDSF Solo Latin 14/15, protagonista di una prova perfetta che ha messo in evidenza talento, tecnica e grande maturità artistica.

I maestri Antonino e Mirko Runza, entusiasti per questi straordinari risultati, ringraziano con affetto le famiglie per la fiducia e rinnovano l’impegno nel continuare a sostenere e accompagnare i loro allievi verso traguardi sempre più ambiziosi.

La LIONS Dance torna da Zagabria con un carico di emozioni, successi e la consapevolezza di essere tra le realtà più brillanti della danza sportiva internazionale